Sérgio admite que foi difícil mudar o "chip" aos jogadores que estiveram com as seleções

Sérgio Conceição assume que foi complicado mudar o "chip" aos jogadores que representaram as respetivas seleções durante as duas últimas semanas, antes do jogo com o Braga, para o campeonato.

Após a vitória, por 2-3, na Pedreira, em declarações à Sport TV, o treinador do FC Porto salientou que trabalhou durante duas semanas sem nove jogadores, vários dos quais foram titulares nesta partida.

"Não é fácil em dois dias juntar a equipa e focá-los outra vez, passar uma mensagem de que cada jogo é uma final para nós e cada jogo pode ser decisivo. Não sabemos qual vai ser o jogo decisivo e que pode dar o título de campeão. Não é fácil", explicou o técnico portista, que festejou, no final do encontro, a bater no símbolo e a apontar para os adeptos.

Sérgio Conceição explicou esse festejo: "Eu percebo a vontade que os adeptos têm de ganhar sempre, mas não é menos do que a nossa. Eu senti alguns adeptos durante o jogo a não apoiarem e a criticarem. Temos de estar todos juntos como sempre estivemos. O meu festejo foi para as claques, que puxaram do primeiro ao último minuto. É disso que precisamos para sermos mais fortes. Porque juntos somos mais fortes."

Partida difícil frente ao "quarto grande"



Quanto ao jogo, Sérgio Conceição admitiu que o FC Porto "entoru mal nas duas partes", o que levou aos dois golos do Braga". Ainda assim, destacou o "grande carácter e vontade" da equipa, para operar a reviravolta, num jogo "extremamente competitivo entre duas grandes equipas".

"Sabíamos que seria sempre difícil, independentemente da estratégia do adversário. Hoje, foi uma equipa mais recuada, formando uma linha de cinco no setor defensivo. O explorar da profundidade ficava mais difícil, tínhamos de encontrar caminhos para a baliza com circulação mais rápida. As substituições que fiz foi a pensar em ganhar o jogo", frisou.

Sérgio valorizou a qualidade do Braga para enaltecer a vitória do Porto: "Afirmámo-nos perante o quarto grande. Não podemos fugir a isso."



Alex Telles saiu lesionado logo após bater o penálti que deu o segundo empate ao FC Porto, com um problemas nas costas. Por altura da "flash interview", Sérgio Conceição ainda não tinha falhado com os médicos e o jogador, mas admitiu que "não será nada de positivo, com certeza".