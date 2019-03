Borussia Dortmund vence e lidera na Alemanha

Dois golos tardios do espanhol Paco Alcácer deram a vitória ao Borussia Dortmund na receção ao Wolfsburgo, por 2-0, na 27.ª jornada da liga alemã de futebol, que valeu a liderança face ao empate do Bayern Munique.

À mesma hora em que a equipa de Lucien Favre era 'salva' por Alcácer, os bávaros e hexacampeões em título cediam a liderança no reduto do Friburgo, onde não foram além do empate 1-1.

Com Raphael Guerreiro totalista, parecia que o Dortmund não ia conseguir aproveitar o 'deslize' dos rivais, mas Alcácer marcou em cima dos 90, antes de 'bisar' no quarto minuto de descontos, a passe do inglês Jadon Sancho.

Em Friburgo, Holer adiantou a equipa da casa logo aos três minutos, mas o polaco Lewandowski empatou a contenda aos 22, num encontro em que Renato Sanches não saiu do banco de suplentes.

O Borussia lidera com 63 pontos, mais dois que o Bayern, quando faltam sete jornadas para o final da 'Bundesliga', com o terceiro lugar a pertencer ao Leipzig, de Bruma, que ainda hoje recebe o Hertha de Berlim.

Matheus Pereira fez hoje, aos 88, o segundo golo do triunfo confortável do Nuremberga sobre o Augsburgo, por 3-0, com o avançado emprestado pelo Sporting a entrar aos 70 para se juntar a Ishak e a Lowen na ficha de marcadores.

O Nuremberga conseguiu apenas a terceira vitória no campeonato e segue em 17.º e penúltimo lugar, com mais dois pontos do que o lanterna-vermelha Hannover 96 e a quatro do Estugarda, 16.º e em posição de 'play-off' de descida.

Um 'bis' de Hennings e um tento de Stoger deram a vitória ao Fortuna Düsseldorf na receção ao quinto classificado Borussia Mönchengladbach, que só pôde reduzir por Zakaria, podendo ficar ainda mais longe do quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões.

O Düsseldorf subiu a 11.º, por troca com o Mainz, que saiu derrotado da deslocação a casa do Werder Bremen (3-1), que subiu ao sexto posto, com os mesmos 42 pontos do Bayer Leverkusen, stimo, e do Wolfsburgo, oitavo, graças a dois golos de Max Kruse e outro de Rashica, perante o tento de 'honra' de Quaison.