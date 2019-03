Brasão episcopal. D. Américo homenageia três figuras inspiradoras do seu percurso como sacerdote

Veja também:

O novo bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, evoca, no seu brasão episcopal, três figuras que marcaram os dezoito anos do seu percurso sacerdotal: D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Francisco dos Santos, antigo bispo do Porto, e o antigo Papa, São João Paulo II.

“In Manus Tuas”, o lema escolhido por D. Américo, é a frase [listel] que se lê no brasão e que significa “nas tuas mãos”, as últimas palavras de Jesus Cristo na Cruz, e representa, também, “a absoluta confiança e a total entrega ao Pai”, na explicação do novo bispo, numa nota enviada à Renascença.

“É essa a inspiração que quero trazer para vós. Como nos ensinou o Sr. D. António Francisco, não devemos temer a bondade. Só pela bondade aprenderemos a fazer do poder o serviço, da autoridade uma proximidade e do ministério a paixão pela missão de anunciar a alegria do Evangelho”.

A imagem do brasão é um “chapéu de seis borlas de verde” sob o qual se encontra um escudo oval de prata com uma cruz simples em vermelho carregada de um M de prata, bordadura de vermelho carregada de quatro escudetes de prata com cinco besantes em sautor e de quatro cruzes de Malta de prata, alternados.

As cores são predominantemente o vermelho, “cor do sangue, associado ao martírio, palavra que do grego significa testemunho, missão primeira do bispo, e verde, associado ao episcopado mas, também, à esperança”, explica D. Américo.

Como símbolos, o bispo escolheu “a cruz, sinal da minha entrega e pertença a Cristo, o M da Virgem Maria, para me recordar que como ela devo estar sempre disposto a dar o meu "sim", os besantes carregados com cinco pontos em "aspa" para apontar o meu País e local onde sou chamado a dar testemunho da minha fé e, por fim, a Cruz Oitavada de Malta para me recordar da minha paróquia de origem e as Bem-aventuranças que esta cruz aponta”.

Estes mesmos símbolos representam, também, uma homenagem do novo bispo auxiliar de Lisboa às três figuras que são inspiração do seu percurso sacerdotal: para além do lema “In Manus Tuas”, em homenagem à memória de D. António Francisco dos Santos, a cruz das Armas do cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e o M das Armas de São João Paulo II.