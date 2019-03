Rolling Stones suspendem digressão devido a doença de Mick Jagger

A banda de rock britânica Rolling Stones suspendeu a digressão norte-americana "No filter", com concertos previstos nos Estados Unidos e no Canadá, porque o vocalista, Mick Jagger, precisa de "tratamento médico".

Depois de terminar no final do ano passado a etapa europeia de "No filter", iniciada em 09 de setembro de 2017, os Rolling Stones tinham previsto realizar entre abril e junho a segunda fase da digressão, com 17 concertos previstos nos Estados Unidos e no Canadá.