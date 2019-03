Bernardo Silva devolve Manchester City à liderança da Premier League

Bernardo Silva foi eleito o melhor em campo da vitória do Manchester City no terreno do Fulham, por 0-2, este sábado, que devolveu a equipa de Pep Guardiola à liderança da Premier League.

O internacional português abriu o marcador logo aos cinco minutos, com um grande remate rasteiro desde a entrada da área. Passados 22 minutos, Bernardo assistiu Sergio Aguero para o segundo golo do jogo.

Com este resultado, o Manchester City ultrapassa o Liverpool e regressa à liderança da Liga inglesa, com 77 pontos, mais um que os "reds".