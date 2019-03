Filho de Michael Schumacher estreia-se na Fórmula 2 com oitavo lugar

O filho de Michael Schumacher, Mick Schumacher, terminou, este sábado, a corrida de estreia na Fórmula 2 no oitavo lugar.

A prova, realizada no Bahrein, foi vencida pelo canadiano Nicholas Latifi. Mick Schumacher, de 20 anos, terminou a 35 segundos de Latifi.

Schumacher vai disputar, no domingo, a segunda corrida na categoria, antes de participar em ensaios privados ao volante de um monolugar de Fórmula 1 da Ferrari, após a realização do Grande Prémio do Bahrein, segunda prova do Mundial da categoria-rainha.

O pai de Mick, Michael Schumacher, que está afastado da vida pública desde que sofreu graves lesões cerebrais em consequência de um acidente de esqui, em 2013, venceu cinco dos seus sete títulos mundiais de Fórmula 1 ao serviço da Ferrari.