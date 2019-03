Morreu mãe de D. Américo Aguiar

Morreu a mãe de D. Américo Aguiar, bispo auxiliar que será ordenado este domingo.

Clotilde Ferreira Alves faleceu este sábado, depois de ter sido hospitalizada no Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, durante a madrugada. A missa exequial celebra-se no domingo, pelas 11h00, no Mosteiro de Leça do Balio.

D. Américo Aguiar foi nomeado pelo Papa Francisco bispo auxiliar de Lisboa no dia 1 de março e a ordenação episcopal vai decorrer também este domingo, às 16h00, na Igreja da Trindade, no Porto.

Américo Aguiar, de 45 anos, era membro do presbitério da diocese do Porto e preside, desde 2016, ao Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia e, nos últimos oito anos, à Irmandade dos Clérigos.

Natural de Leça do Balio, em Matosinhos, ingressou no seminário em 1995 e foi ordenado presbítero, em 2001, pelo então bispo do Porto, Armindo Lopes Coelho.

É também diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, organismo da Conferência Episcopal Portuguesa e é um dos responsáveis pela organização da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, em 2022.