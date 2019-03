Diminuir impostos não é prioridade para António Costa numa próxima legislatura

Diminuir a carga fiscal não é prioridade para o primeiro-ministro numa próxima legislatura, afirmou António Costa numa entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo.

Caso o PS ganhe as próximas eleições legislativas, a prioridade de António Costa são os “serviços públicos, a dívida e investimento”, antes da baixa de impostos.

“A minha prioridade, sou-lhe muito sincero, é prosseguir a trajetória de repor a qualidade dos serviços públicos e em particular do Serviço Nacional de Saúde (SNS), continuar esta trajetória de redução sustentada do défice e da dívida, porque acho que nós temos que nos propor chegar ao final da próxima legislatura com uma dívida pública que esteja próxima dos 100%” do PIB, afirmou, quando questionado se é uma prioridade a baixa de impostos.

Costa quer ter um “nível de maior segurança perante as incertezas que inevitavelmente, no médio longo prazo, o país enfrentará face à economia internacional”.

O primeiro ministro diz ainda que quer contar com Mário Centeno num eventual segundo mandato.

“Acho que tem mesmo a oportunidade de poder, se os portugueses nos permitirem voltar a formar um novo Governo, de ser não só aquele [ministro das Finanças] que fez uma legislatura completa, mas também fazer uma segunda legislatura”, afirmou nesta entrevista conduzida por Anselmo Crespo, subdiretor da TSF, e Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo.

Como tem acontecido noutras entrevistas, António Costa não coloca a meta eleitoral na maioria absoluta, afirmando apenas que quer “o melhor resultado possível” para o PS em outubro.

