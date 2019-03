​"Oiçam os imigrantes”. Jovens africanos antecipam encontro com o Papa em Marrocos

30 mar, 2019 - 08:35 • Aura Miguel, enviada especial a Marrocos

Papa Francisco chega a Rabat este sábado para uma visita de dois dias. Na agenda, além do diálogo com o Islão, destaque para a realidade dos imigrantes africanos, aos milhares em Marrocos, com a esperança de chegarem à Europa.