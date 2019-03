Apagão deixa Caracas e várias regiões da Venezuela às escuras

Uma nova falha massiva no fornecimento de energia elétrica foi registada esta sexta-feira em Caracas e noutras regiões da Venezuela.



O apagão atinge grande parte da capital e cerca de dez dos 23 estados da Venezuela, avança a agência EFE.

Os problemas começaram pelas 19h05 locais (23h05 em Lisboa) desta sexta-feira.

Nas últimas semanas, foram registados vários apagões a nível nacional na Venezuela, país mergulhado numa grave crise económica e política.

As falhas elétricas provocam problemas nos hospitais, no sistema de transportes e também no fornecimento de água.

Na memória dos venezuelanos ainda está o apagão de 7 de março, que deixou quase todo o território sem energia elétrica durante cinco dias, causando um clima de distúrbio e tornando o negócio de aluguer de geradores elétricos muito lucrativo.



O apagão desta sexta-feira acontece horas depois de o Governo venezuelano e a oposição, liderada por Juan Guaidó, autorizarem a Cruz Vermelha a dar início a uma campanha de distribuição de ajuda humanitária no país.

O anúncio corresponde à primeira vez que o regime de Nicolás Maduro reconhece tacitamente que os venezuelanos estão a sofrer com a falta de comida e outros bens básicos na sequência da brutal crise económica que o país está a atravessar.



Até agora, todas as tentativas de entrega de ajuda na Venezuela foram travadas nas fronteiras. Desde que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino do país, regime e oposição têm lutado pelo controlo das fontes de ajuda externa.

Como aponta o "New York Times", o acesso e distribuição de bens básicos no país transformou-se no principal campo de batalha política desde que Guaidó foi reconhecido como líder interino da Venezuela pelos EUA e outros 50 países no final de janeiro.