Hoffenheim goleou Bayer Leverkusen

O Hoffenheim venceu 4-1 na receção ao Bayer Leverkusen, em jogo da 27.ª jornada da Liga alemã de futebol, e aproximou-se dos lugares que dão acesso à Liga Europa.

A formação da casa abriu o marcador aos 10 minutos, por intermédio do argelino Ishak Belfodil, mas Kevin Volland repôs a igualdade, aos 17, antes de Sven Bender colocar novamente o Hoffenheim em vantagem, com um golo na própria baliza, aos 51.

Pouco depois, aos 61 minutos, Belfodil bisou na partida, cabendo ao croata Andrej Kramaric fechar a contagem, aos 79, ao tocar na bola mesmo antes desta entrar, rematada pelo internacional argelino.

Com este triunfo, o Hoffenheim subiu ao oitavo lugar, com 41 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen, que somou a segunda derrota seguida na Bundesliga, é sétimo, com 42, depois de ter perdido o sexto posto para o Wolfsburgo, pela diferença de golos.

Os “lobos” jogam no sábado, no terreno do segundo colocado, Borussia Dortmund, que tem os mesmos 60 pontos do líder Bayern Munique.