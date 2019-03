Lyon vence e reforça terceiro lugar em França

O Lyon conseguiu conquistar os três pontos na deslocação a Rennes, graças a um golo tardio do avançado francês Martin Terrier, consolidando o terceiro posto na liga francesa de futebol e aproximando-se do segundo, o Lille.

A partida da 30.ª jornada foi equilibrada, apesar de um ligeiro ascendente dos visitantes, que contaram com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular.

Apesar de algumas oportunidades de golo para ambos os lados, o empate só foi desfeito quase no final, depois de uma espetacular jogada de envolvimento do ataque do Lyon, concluída por Terrier, após assistência de Leo Dubois, quando decorria já o minuto 86.

Com este triunfo na casa do Rennes (oitavo classificado com 41 pontos), o Lyon (56 pontos) aproximou-se, provisoriamente, do Lille (57), que se desloca no domingo a casa do Nantes, e ampliou a vantagem para o Marselha (46), anfitrião no sábado do Angers.

A prova é comandada com larga margem pelo Paris Saint-Germain, que tem mais 20 pontos e menos um jogo disputado do que o Lille.