​Segurança

Tráfico de menores precisa de mais controlo nos aeroportos

29 mar, 2019 - 22:42

No âmbito da criminalidade relacionada com tráfico de pessoas, foram instaurados no ano passado 94 processos de inquérito-crime e 34 pessoas foram constituídas arguidas e 21 detidas, indica o Relatório Anual de Segurança Interna.