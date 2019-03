​Segurança

Arquivados dois terços dos inquéritos de violência doméstica em 2018

29 mar, 2019 - 22:27 • Lusa

No final do ano passado, encontravam-se no sistema prisional 153 reclusos preventivos pelo crime de violência doméstica, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).