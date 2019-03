Marcelo sobre o Brexit. Portugal está preparado para "o pior cenário"

Portugal "fez o que tinha a fazer" face à saída do Reino Unido da União Europeia e está preparado para o "pior cenário", afirma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Portugal fez o que tinha a fazer, ajustou, falou com o Reino Unido, sempre no quadro da União Europeia, votou a lei, eu promulguei a lei imediatamente. Estamos preparados para as relações bilaterais no pior cenário, mas é um péssimo cenário", disse esta sexta-feirao chefe de Estado aos jornalistas na Azambuja, distrito de Lisboa.

O Presidente da República lembrou que "o Conselho Europeu está convocado para o dia 10 de abril, para analisar a situação criada", mas apontou que está muito próximo o "risco de uma saída sem acordo".

"Vamos ver se ainda é possível encontrar, mas tem de ser do lado dos britânicos, algum sinal que justifique qualquer outra compreensão da União Europeia. Há muito pouco tempo, são dez dias, nada permite concluir que haja esse sinal", disse.

Para Marcelo, será "péssimo" se se vier a verificar uma "rutura sem acordo", mas "se houver o sinal, a União Europeia provavelmente, como fez até agora, dará um sinal de compreensão",

"Mas, é preciso que venha um sinal do Reino Unido", insistiu.