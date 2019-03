Miguel Oliveira. “Estamos confiantes de poder lutar pelos pontos"

O português Miguel Oliveira ficou a menos de um segundo do piloto mais rápido no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Argentina em MotoGP.

Miguel Oliveira terminou o dia em 19.º lugar, em 23 pilotos, atrás da liderança do italiano Andrea Dovizioso.

Apesar disso, o piloto de Almada considera que “o dia de hoje foi bom”.

“Se olharmos para a minha posição podemos ficar um pouco desapontados, mas fiquei a menos de um segundo do primeiro classificado, são oito décimas”.

O homem da KTM elogiou a resposta da moto. “O potencial para ritmo de corrida estava lá. Fiz muito bons tempos com o pneu médio atrás e estive muito confortável com a mota no geral. Faltou-me ter mais potencial com o pneu soft atrás e isso prejudicou um bocadinho a posição final. Mas estamos no bom caminho e o importante é continuar de cabeça erguida porque estamos a fazer um bom trabalho”.

Miguel Oliveira acredita que vai conquistar pontos na Argentina. “Não sabemos ainda qual será a condição de corrida no domingo, mas estamos confiantes de poder lutar pelos pontos.”

Na primeira prova do ano, Oliveira ficou fora dos pontos no Qatar.