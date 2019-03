​Morreu a realizadora Agnès Varda, "avó" da Nouvelle Vague

A realizadora francesa Agnès Varda morreu, aos 90 anos, na sua casa na noite de quinta-feira, “na sequência de um cancro", anunciou a família.



Multipremiada ao longo de uma carreira iniciada em 1954 com "La Pointe-Courte", Varda nasceu em Bruxelas no dia 30 de maio de 1928, filha de pai grego e mãe francesa, mudando-se para Paris para estudar fotografia, segundo a biografia da France Culture.

Habitualmente classificada como a "avó" do movimento cinematográfico Nouvelle Vague, Varda destacou-se, poucos anos depois da sua estreia, com "Cléo de 5 à 7" ("Duas Horas na Vida de uma Mulher", no título português).

Em 1985, venceu o Leão de Ouro em Veneza por "Sem Eira Nem Beira", cinco anos antes da morte do seu marido - e também realizador - Jacques Demy.

O biográfico "As Praias de Agnès" vence o César de Melhor Documentário em 2009, oito anos depois de ser distinguida com um prémio honorário na cerimónia do melhor cinema francês.

Em 2014 recebeu o Leopardo de Honra do Festival de Locarno e no ano seguinte foi a primeira mulher a receber a Palma de Ouro de Carreira do Festival de Cinema de Cannes.

Em 2018, a Academia de Hollywood atribuiu-lhe um Óscar honorário, no mesmo ano em que foi nomeada pela primeira vez para aquelas distinções norte-americanas, com "Olhares Lugares", documentário feito com o fotógrafo francês JR, parceiro de colaborações recentes.

Agnès Varda esteve várias vezes em Portugal, algumas das quais para mostrar e falar de cinema. Em 2016 foi distinguida pela Universidade Lusófona do Porto com um doutoramento 'honoris causa' e foi-lhe dedicado um ciclo no Rivoli - Teatro Municipal.

Na altura, Agnès Varda recordou a vez em que visitou Portugal na década de 1950, enquanto fotógrafa, tendo atravessado a fronteira olhando para "uma paisagem desértica" que a fez sentir-se numa superfície lunar.

É dela uma fotografia icónica captada em 1956, de uma mulher vestida de preto, a caminhar descalça numa rua na Póvoa de Varzim, junto a uma parede com um cartaz rasgado de Sophia Loren.

"Portugal é um país do cinema para mim", disse a realizadora, recordando nessa cerimónia no Porto os convites de José Marques Vieira para participar no festival de cinema da Figueira da Foz, as interações com o produtor Paulo Branco e o realizador Manoel de Oliveira, e o cinema de João Mário Grilo, Pedro Costa e João César Monteiro.

Em 2009, a Cinemateca Portuguesa dedicou-lhe uma retrospetiva e teve duas instalações-vídeo na Capela da Casa de Serralves, no Porto.