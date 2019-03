Rui Vitória vence dérbi de Riade e assume liderança

O Al Nassr, de Rui Vitória, venceu o Al Hilal, ex-equipa de Jorge Jesus, com um golo aos 97 minutos.

Com este triunfo no dérbi, o Al Nassr passa a liderar o campeonato da Arábia Saudita, com mais um ponto que o adversário desta sexta-feira (58/57 pontos).

Os cinco golos foram apontados na segunda parte. O destaque vai para o defesa brasileiro Bruno Uvini, que bisou (77 e 97 minutos).

O Al Hilal estava com 10 jogadores desde o minuto 67, por expulsão de Mohamed Kanno.

Faltam cinco jornadas para o fim do campeonato.