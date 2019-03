Elfyn Evans comanda Rali da Córsega

O britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) dominou o primeiro dos três dias do Rali da Córsega, quarta prova do campeonato do mundo da especialidade, ao vencer três das seis especiais disputadas esta sexta-feira.

No entanto, a liderança do piloto do País de Gales apenas foi confirmada depois de os comissários terem atendido aos protestos da equipa M-Sport, que faz alinhar os Ford, por o seu piloto ter sido bloqueado na última das seis especiais do dia pelo Toyota Yaris do irlandês Kris Meeke, vítima de problemas na suspensão, e atribuído ao piloto da Ford o mesmo tempo de Ott Tanak (Toyota Yaris), com quem lutava pela liderança.

Assim, Evans concluiu a primeira jornada com 1:09.39,6 horas, deixando o estónio, vencedor de uma especial, a 4,5 segundos. O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) fecha o pódio, a 9,8 segundos do líder, depois de ter sido o mais rápido no troço que encerrou a jornada de hoje.

"Conheço bem o Kris [Meeke] e sei que não o fez de forma intencional", destacou o líder da prova. Já o piloto da Toyota, companheiro de equipa de Tanak, foi desculpar-se mal terminou esta última especial - "Não o esperava logo atrás de mim. Lamento por ele", disse Meeke.

O dia ficou ainda marcado pelo atraso de Sébastien Loeb (Hyundai i20), que logo na primeira especial bateu numa pedra e danificou um braço da suspensão traseira, perdendo 1.59 minutos.

"Ao longo do dia, foi correndo cada vez melhor, mas perdemos imenso tempo de manhã. Agora tenho muita mais confiança no carro", frisou o piloto da Alsácia, vencedor do rali da Córsega em quatro ocasiões. Loeb terminou em oitavo, a 2.27,9 minutos de Evans.

Quem também teve um primeiro dia para esquecer foi o campeão mundial, o francês Sébastien Ogier (Citroën C3), que perdeu tempo em todas as especiais do dia devido a problemas de afinação do seu carro.

"Tenho de arranjar uma solução para fazer o carro virar. O carro não vira, o que tornou o dia muito difícil", explicou Ogier, que está em sexto, a 36,3 segundos de Evans.

No sábado, disputam-se mais seis especiais, num total de 174,5 quilómetros.