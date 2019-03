Castelo de Paiva. Fogo lavra em zona florestal próxima de casas

Um incêndio florestal em Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, próximo de habitações, está a ser combatido por mais de uma centena de operacionais e quatro meios aéreos, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.



Pelas 19h00, estavam envolvidos no combate às chamas 196 bombeiros, 56 viaturas e dois meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

As chamas lavram numa zona de eucalipto entre as freguesias de Bairro e Real, nas proximidades da aldeia de Ancia.

O presidente da Câmara, Gonçalo Rocha, disse que as chamas "lavram com alguma intensidade", mas "não põem em risco iminente" as habitações mais próximas.

O facto de não se observar vento no local será, à partida, segundo o autarca, algo que favorecerá o controlo do incêndio.