Espírito Santo deixa dossiê Jiménez para o final da temporada

29 mar, 2019 - 18:44 • Redação

O técnico português do Wolverhampton diz que está "muito satisfeito" com o desempenho do ponta-de-lança mexicano emprestado pelo Benfica ao clube inglês. A cláusula de compra está fixada nos 38 milhões de euros.