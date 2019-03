Jorge: "Fui feliz no FC Porto"

Jorge, antigo lateral esquerdo do FC Porto, foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Santos. Em conferência de imprensa, o defesa recordou de forma positiva a passagem de meia temporada no clube azul e branco:

"Fui feliz no FC Porto. Fiz amigos no plantel e na equipa técnica. Cheguei com a época já a decorrer e encontrei um grupo fechado. No Mónaco não fiz pré-época, então acabei por ter de a fazer no FC Porto. Fiz dois jogos na equipa B, joguei para a Taça da Liga e na Liga dos Campeões. Foi uma boa passagem, só tenho de agradecer ao clube", disse.

Por motivos disciplinares, o lateral foi afastado dos treinos da equipa principal no dia 20 de fevereiro, e negociou a saída para o Santos desde então. Mais de um mês sem treinar no FC Porto, "autorizado a ausentar-se por motivos pessoais", segundo reportavam os dragões, Jorge explicou o motivo pelo qual demorou tanto a decidir o seu futuro:

"Foi difícil voltar. O Mónaco complicou o negócio porque queria que ficasse na Europa. Mas estou feliz por estar aqui e quero retribuir tudo dentro de campo. Tive a grande oportunidade de jogar no Mónaco e no FC Porto, mas estou no Brasil para voltar a aparecer e, quem sabe, voltar à seleção".

O defesa esquerdo de 22 anos chegou ao FC Porto no último dia do mercado de verão, por empréstimo do Mónaco, mas não se afirmou nos dragões.

Jorge fez apenas apenas três partidas na equipa principal do FC Porto, e ainda não se estreou na I Liga: jogou os 90 minutos frente ao Vila Real, para a Taça de Portugal, 45 minutos na Taça da Liga na receção ao Varzim na Taça da Liga e foi suplente utilizado na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no terreno do Galatasaray.