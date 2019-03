Bairro da Jamaica. PSP abre processos disciplinares a dois agentes

A PSP abriu processos disciplinares a dois agentes envolvidos nos incidentes no Bairro da Jamaica, no Seixal, avança o Ministério da Administração Interna.

O processo de inquérito iniciado após os confrontos resultou agora nos processos disciplinares.

"Desse processo resultou a instauração de dois processos disciplinares por despacho do Diretor Nacional da PSP, além da prorrogação da instrução do inquérito por 15 dias úteis com vista à realização de diligências complementares no âmbito do processo", refere o Ministério da Administração Interna, em comunicado.