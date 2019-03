Varandas reuniu com secretário de Estado: "Não queremos palavras, queremos atos"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve reunido, esta sexta-feira, com João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto. No final da audiência, o responsável máximo dos leões mostrou preocupação em relação ao atual estado de violência e corrupção do desporto em Portugal:

"Foi uma reunião profunda, para lá do tema da violência. O Sporting expôs as suas preocupações sobre o futebol e o desporto em geral. Tem sido muito mal tratado e o que temos assistido nas últimas semanas, desde agressões, casos de corrupção, espetáculos degradantes nas televisões. Isso assusta o Sporting e não queremos que o desporto seja um terreno sem lei, sem justiça e sem valores".

Aos microfones da SportingTV, Varandas pede mais ações e menos palavras: "O Governo partilha de muitas destas preocupações, mas mais do que palavras, queremos atos. As pessoas estão carentes de decisões, é preciso intervir. Muito para além da violência, é preciso educar e formar melhor os dirigentes".

A reunião com João Paulo Rebelo surge na sequência das agressões a pessoas relacionadas com o Sporting, primeiro no Estádio do Bessa, e depois no Dragão Caixa, num jogo de hóquei em patins.