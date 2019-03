Vettel ultrapassa Leclrec em dia de treinos dominado pela Ferrari

Sebastian Vettel foi o piloto mais rápido da segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Bahrain. O alemão superou o colega de equipa Charles Leclerc, que tinha sido o mais rápido na sessão da manhã.

O piloto alemão cumpriu a volta mais rápida, com 1:28.846, com meras centéstimas de segundo a menos do que Charles Leclerc, jovem de 21 anos que se estreia esta época na Ferrari, e que tinha sido o mais rápido da sessão da manhã.

A Mercedes continuou com o terceiro e quarto lugares à tarde, mas com Hamilton mais rápido do que Bottas. A Red Bull foi a grande desilusão da segunda sessão. Verstappen, que tinha terminado a primeira sessão em quinto lugar, caiu para sexto. Gasly, que tinha sido sexto, caiu para 12º.

Lando Norris, jovem que se estreia esta temporada na Fórmula 1 ao serviço da McLaren, ficou em 8º lugar na egunda sessão, depois do 15º lugar na sessão da manhã. O britânico conseguiu um 8º lugar na qualificação no primeiro Grande Prémio da época, na Austrália.

No sábado decorre a terceira sessão de treinos livres, de manhã, com a qualificação a decorrer na parte da tarde. A corrida arranca às 16h10 de domingo.