Bas Dost fora dos convocados para Chaves e com uma novidade

29 mar, 2019 - 16:34 • Redação

Contusão no joelho tira o avançado holandês do jogo. Pedro Marques, ponta-de-lança da equipa sub-23, estreia-se nos convocados em jogos do campeonato. Bruno Fernandes é um dos 19 nomes que viajam até Trás-os-Montes.