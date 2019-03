Para Cristo “antes do pecado vem o pecador”, diz Francisco

Os cristãos devem imitar Cristo e olhar para o pecador antes de olhar para o pecado, disse esta sexta-feira o Papa Francisco, durante uma celebração penitencial, em Roma.

Comentando o evangelho da mulher adúltera, cujo apedrejamento foi interrompido pela intervenção de Cristo, convidando quem não tivesse pecado a atirar a primeira pedra, o Papa realçou o facto de que “para Ele, antes do pecado vem o pecador. No coração de Deus, eu, tu cada um de nós vem em primeiro lugar; vem antes dos erros, das normas, dos juízos e das nossas quedas.”

“Peçamos a graça dum olhar semelhante ao de Jesus; peçamos para ter o enquadramento cristão da vida: nele, antes do pecado, olhamos com amor o pecador; antes do erro, o transviado; antes do caso, a pessoa”, disse Francisco.

O Papa destacou ainda o facto de, no Evangelho, se descrever o facto de Jesus ter escrito com o dedo no chão, embora não se saiba o que é que ele escreveu. “Vem à mente o episódio do Sinai, quando Deus escrevera as tábuas da Lei com o seu dedo, tal como faz agora Jesus. Depois, através dos profetas, Deus prometera que não mais escreveria em tábuas de pedra, mas diretamente nos corações, nas tábuas de carne dos nossos corações. Com Jesus, misericórdia de Deus encarnada, chegou o momento de escrever no coração do homem, dando uma segura esperança à miséria humana: dar, não tanto leis externas que muitas vezes deixam Deus e o homem distantes, mas a lei do Espírito, que entra no coração e o liberta.”

A confissão permite ao homem começar do novo, considera o Papa, e por mais que os pecados se repitam, o sacramento nunca é o mesmo. “O perdão de Deus não é uma fotocópia que se reproduz idêntica em cada passagem pelo confessionário. Receber o perdão dos pecados, através do sacerdote, é uma experiência sempre nova, original e inimitável. Da situação de estar sozinhos com as nossas misérias e os nossos acusadores, como a mulher do Evangelho, faz-nos passar ao estado de erguidos e encorajados pelo Senhor, que nos faz recomeçar.”

Francisco notou que depois de todos se terem ido embora, sem que ninguém atirasse uma pedra à mulher adúltera, ela e Cristo ficam sozinhos. “Seria bom, depois da Confissão, permanecer – como aquela mulher – com o olhar fixo em Jesus, que acabou de nos libertar: fixo, não mais nas nossas misérias, mas na sua misericórdia. Fixar o Crucificado e exclamar maravilhados: ‘Eis aonde foram parar os meus pecados! Tomaste-los sobre Vós... Não me apontastes o dedo acusador, mas abristes-me os braços e mais uma vez me perdoastes’”, concluiu.