Portugal alcança melhor classificação de sempre no "ranking" feminino de seleções

Portugal alcançou, esta sexta-feira, a melhor posição de sempre no "ranking" FIFA de seleções femininas de futebol.

A seleção portuguesa subiu dois lugares e aparece, agora, na 30.ª posição da tabela, que continua a ser liderada pelos Estados Unidos.

Em declarações à Lusa, a diretora da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e antiga selecionadora nacional Mónica Jorge afirmou que o plano estratégico para a modalidade "tem dado frutos".

"Houve um aumento do número de praticantes e no nível de sucesso das seleções. Isto tudo aconteceu devido ao trabalho feito nas associações, clubes e federação", referiu Mónica Jorge, que avisou que "não é fácil manter o 'ranking'".



"A nível europeu e mundial, o futebol feminino está em crescimento. Temos o nosso plano de desenvolvimento. Queremos manter a qualidade e aumentar número de praticantes. Queremos que todos os clubes de futebol tenham equipas femininas", vincou.

O crescimento vagaroso mas sustentado garantirá, no futuro, "ainda mais competitividade e mais qualidade" ao futebol feminino em Portugal.

Atrás dos Estados Unidos, no "ranking", surge a Alemanha, a apenas 29 pontos. A Inglaterra subiu ao terceiro lugar, por troca com a França. Também no "top-10", o Japão ascendeu ao sétimo lugar, com a Holanda a cair para oitavo.