Melo de Gouveia e Pedro Figueiredo fora do Open da Índia

Os golfistas portugueses Ricardo Melo de Gouveia e Pedro Figueiredo estão fora do Hero Indian Open, depois de terem falhado o "cut" na segunda volta da prova.

Com o "cut" estabelecido nas 146 pancadas, Melo de Gouveia somou um total de 149, depois de 76 tacadas esta sexta-feira, quatro a cima do par. O luso, que termina a prova na 83ª posição, anunciou também que irá doar 50 euros por cada "birdie" às vítima do ciclino Idai em Moçambique. No total, o golfista português vai doar 450 euros

Pedro Figueiredo apontou 80 pancadas esta sexta-feira, oito a cima do par, e termina a competição no 110º posto.

O americano Julian Suri lidera a prova, com 134 pancadas, dez abaixo do par.