Miguel Oliveira entra na Argentina a dois segundos da frente

Miguel Oliveira registou o 16.º melhor tempo da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Argentina, segunda prova do Mundial de MotoGP, em que faz a sua época de estreia.

O piloto português, aos comandos da KTM da filial Tech3, ficou a 1,6 segundos do melhor da sessão, o espanhol Marc Márquez (Honda), que fez uma melhor volta de 1:39.827. Com os seus 1:41.513, Oliveira ficou, também, atrás do francês Johann Zarco (6.º) e do espanhol Pol Espargaró (12.º), que pilotam as motas de fábrica da KTM.

Ainda assim, Miguel Oliveira superou o outro piloto da Tech3, o malaio Hafizh Syahrin, que ficou em último e cuja adaptação ao MotoGP está a correr mal.

A segunda sessão de treinos livres será ainda esta sexta-feira, às 18h05. Para sábado, estão marcadas as duas últimas sessões de treinos, às 13h50 e às 17h25, e a qualificação, a partir das 18h05. A corrida terá lugar no domingo, às 19h00.

