E à terceira não foi de vez. Acordo de Brexit chumbado, saída sem acordo ganha força

A Câmara dos Comuns chumbou esta sexta-feira, pela terceira vez, a proposta de retirada do Reino Unido da União Europeia da forma como foi apresentada pela chefe do Governo, Theresa May.

Do total de deputados, 344 votaram contra o acordo de Brexit e 286 votaram a favor.

May tem agora até 12 de abril para apresentar um novo plano de ação a Bruxelas, caso contrário o Reino Unido vai mesmo abandonar o bloco nesse dia sem qualquer acordo.

Face ao novo chumbo, Donald Tusk, que preside ao Conselho Europeu, já convocou uma reunião com todos os Estados-membros para 10 de abril, dois dias antes da nova data de saída.



