Leclerc mais rápido no primeiro treino livre no Bahrain

Charles Leclerc, jovem piloto de 21 anos da Ferrari, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Bahrain, numa sessão dominada pela Scuderia Ferrari.

Os dois carros da Ferrari foram os mais rápidos na primeira sessão do dia. Leclerc fez a volta mais rápida, com 1:30.354, menos três décimas de segundo do que o Sebastien Vettel. Os dois Mercedes, conduzidos por Valtteri Bottas, que venceu o primeiro GP da temporada, na Austrália, e Lewis Hamilton, campeão em título, ficaram em terceiro e quarto lugares, respetivamente, com um segundo de diferença para Leclrec.

Na perseguição às duas melhores equipas da temporada passada continua a Red Bull. Verstappen foi quinto classificado, com mais 1,3 segundos que Leclerc e Gasly terminou a sessão em sexto. Fora das três melhores equipas, o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, foi sétimo, com mais 1,5 segundos que Leclerc.

O experiente Raikkonen, que trocou a Ferrari pela Alfa Romeo esta temporada, terminou a primeira sessão de treinos livros no 10º posto, a dois segundos de Leclerc. Daniel Ricciardo, que protagonizou uma das transferências mais mediáticas da temporada, ao trocar a Red Bull pela Renault, foi 11º.

A segunda sessão de treinos livres decorre ainda esta sexta-feira, entre as 15h00 e as 16h30. No sábado decorre a terceira sessão de treinos, de manhã, com a qualificação a decorrer na parte da tarde. A corrida arranca às 16h10 de domingo.