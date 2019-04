“República das Letras”. O que nos ensinam as obras “imortais” da Grécia Antiga?

"É difícil encontrar um aluno do secundário que não seja sensível ao extraordinário poder emocional dos clássicos gregos.” A afirmação é de Miguel Monjardino, que passou os últimos 15 anos a ensinar os seus alunos a aprender os clássicos gregos.

Professor da Universidade Católica, o especialista em política internacional é natural da ilha Terceira, nos Açores, onde vive. Foi ali que nasceu o programa “A República das Letras”, ideia que surgiu enquanto Monjardino assistia a um seminário do filósofo inglês Anthony O'Hear sobre os clássicos gregos.

Ao longo destes 15 anos, centenas de alunos nos Açores integraram este programa, que chegou a Lisboa em 2014. No Colégio Pedro Arrupe, no Parque das Nações, estudantes do 11.º e 12.º anos leem clássicos como “Ulisses”, “Antígona” ou “Rei Édipo”.

Miguel Monjardino vai ao colégio duas a três vezes por ano e passa uma semana a ler com os alunos. Desta vez coincidiu com a última semana antes das férias do Carnaval. Na sala estão os alunos do 12.º da área de ciências e tecnologias. Estão a ler “Rei Édipo” de Sófocles, uma peça com mais de 2.500 anos.

Trazem o livro na mochila, cada um vai lendo em voz alta e todos comentam a obra. Miguel Monjardino diz que a leitura dos clássicos é não só uma oportunidade única para tomar contacto com obras que não se leem no ensino secundário, “mas é também um ótimo instrumento para se aprender português”. Independentemente da área que os alunos vão seguir, “o domínio da língua é essencial, saber falar bem, saber ouvir bem".