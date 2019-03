Fransérgio desfalca Braga para a receção ao FC Porto

Fransérgio é baixa de última hora do Sporting de Braga, para a receção ao FC Porto, relativa à 27.ª jornada do campeonato.

A ausência do médio dos convocados do Braga, devido a dores musculares na região anterior da coxa direita, contrasta com o regresso de Wilson Eduardo aos convocados, que tinha falhado o jogo com o Vitória de Setúbal por questões familiares.

Abel Ferreira chamou 20 jogadores para o jogo com o FC Porto, destacando-se, na lista, o central David Carmo, que se estreia em convocatórias.

O jogo grande da jornada está marcado para sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga-FC Porto terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.



Lista de convocados do Braga



Guarda-redes: Tiago Sá, Marafona;

Defesas: Sequeira, Pablo, Bruno Viana, Goiano, David Carmo;

Médios: Ryller, João Novais, Claudemir, Ricardo Esgaio, Palhinha;

Avançados: Wilson Eduardo, Murilo, Xadas, Ricardo Horta, Paulinho, Fábio Martins, Trincão e Dyego Sousa.