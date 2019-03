Lage sobre Samaris: "Agarrou a oportunidade e tem correspondido muito bem"

Tópico da renovação de contrato com Samaris fica para o futuro. Bruno Lage, treinador do Benfica, elogiou o rendimento e atitude do médio grego, que reconquistou a titularidade, mas não se prolonga em relação a uma eventual renovação de contrato:

"Agarrou a oportunidade e tem correspondido muito bem. Conto com ele, com o Fejsa e o Florentino, naquela posição. O Samaris pode também alinhar mais à frente, como "oito", ou até a defesa central. Mas o que mais me preocupa é o momento. Vamos ter tempo para conversar sobre o futuro. Espero continuar a ter um plantel tão equilibrado como este", disse.

Samaris, que chegou ao Estádio da Luz em 2014, está em final de contrato com o clube encarnado. Esta temporada, o internacional grego não era opção com Rui Vitória, mas ganhou novo fôlego com Bruno Lage. No total, soma dois golos em 17 jogos disputados.

"Taarabt quer dar a volta à sua vida"

Lage foi ainda questionado sobre Adel Taarabt, que chegou ao Benfica em 2015 e continua sem se estrear pela equipa principal. O médio marroquino de 29 anos esteve emprestado na temporada passada ao Génova e, esta temporada, sem colocação, integrou a equipa B das águias. Taarabt alinhou em três jogos pela segunda formação do Benfica, e treina ocasionalmente com o plantel principal, ainda à espreita de uma convocatória:

"Como treinador da equipa B, vi um indivíduo que quer dar a volta à sua vida, porque tem perdido muito tempo da sua vida. Tem 29 anos e teve uma carreira brilhante até certo momento. Perdeu muito tempo por responsabilidade dele. Vi nele uma enorme vontade de trabalhar e voltar ao caminho certo. Na equipa A, deu continuidade a esse trabalho".

O esforço mostrado por Taarabt foi o motivo que levou a Lage a chamar o marroquino para ingressar o plantel da equipa principal: "Quando vemos um jogador, aparentemente sem objetivos, mas que trabalhar daquela forma, sentimos a necessidade de lhe dar a oportunidade. Tem ganho algum ritmo na equipa B, e as oportunidades dependem dos jogadores".

Ao longo da carreira, Adel Taarabt já representou o Lens, Tottenham, Queens Park Rangers, Fulham, AC Milan e Génova.