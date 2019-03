"Um percurso brilhante até à I Liga". Lage enche Pepa de elogios

Bruno Lage, treinador do Benfica, elogiou a equipa do Tondela, orientada por Pepa, velho conhecido de Lage, que montou uma equipa preparada para voltar a surpreender no Estádio da Luz. Em conferência de imprensa, o técnico do Benfica deixou grandes elogiou ao homólogo da equipa beirã:

"Tirei o quarto nível da UEFA com ele e percebo que olhar para o Tondela é olhar para o Pepa, reflete bem a sua história de vida. Perdeu a oportunidade de uma grande carreira como jogador, e tem agarrado todas as oportunidades que a vida lhe deu. Passou por esta casa há 10 anos, como adjunto dos iniciados, e fez um percurso brilhante até à I Liga".

Nesse sentido, Lage não espera facilitismos contra o Tondela, que vive um momento complicado no campeonato, em zona de despromoção, e que precisa de pontuar para escapar aos lugares de descida de divisão: "O espírito do Tondela é viver o dia a dia, apresentar-se de peito aberto nos jogos para agarrar todas as oportunidades. É uma equipa forte, que venceu na Luz no ano passado, e que precisa dos pontos. Vamos ter de estar no nosso melhor para vencer o jogo".

"Há dois meses ninguém nos colocava no primeiro lugar"

O treinador do Benfica desvalorizou qualquer pressão acrescida na reta final do campeonato. Atualmente, as águias são líderes, em igualdade pontual com os dragões, mas com vantagem no confronto direto: "Não existe pressão, há motivação. Estamos numa oportunidade única, há dois meses ninguém nos colocava nesta posição. A nossa pressão é querer fazer as coisas bem".

Lage aproveitou também para explicar o modo como faz a gestão física dos jogadores, de forma a potenciar a capacidade dos mesmos, sem comprometer o rendimento com lesões:

"Primeiro, percebemos o que é capaz de fazer um atleta de 20 anos, 25, 30 ou 35. Percebemos o seu histórico de lesões, e adaptamos o ritmo de treino. Às vezes começamos os treinos com 23 jogadores e terminamos só com 15 ou 16, ou ao contrário. É uma gestão diária e muito individual, sem nunca abdicar da nossa ideia coletiva", rematou.

O Benfica-Tondela está marcado para este sábado, às 20h30, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.