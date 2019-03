Congratulação à seleção de futsal do clero divide Parlamento

Veja também:

O texto de congratulação à seleção portuguesa de futsal do clero, apresentado pelo PSD e pelo CDS foi aprovado esta sexta-feira, com a presença nas galerias de seis elementos da equipa de que venceu o campeonato europeu em final de fevereiro. Contudo, essa aprovação não deixou de criar fraturas, sobretudo entre as bancadas da esquerda.

Os dezanove deputados do Bloco de Esquerda votaram contra, ao PSD e CDS juntaram-se os votos a favor do PS e do PAN, o PCP e os Verdes abstiveram-se, bem como quarenta deputados socialistas que decidiram desalinhar em relação à orientação de voto da direção da bancada.

Entre esses deputados socialistas que se abstiveram contam-se três vice-presidentes do grupo parlamentar – Pedro Delgado Alves, Filipe Neto Brandão e Fernando Rocha Andrade – e a própria secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes ou ainda o vice-presidente do Parlamento, Jorge Lacão.

No final da votação percebeu-se ainda que Ascenso Simões, deputado do PS eleito pelo círculo de Vila Real, se juntou ao Bloco de Esquerda, votou contra e anunciou a apresentação de uma declaração de voto, com o parlamentar a desabafar que apresenta um texto sobre "o ponto a que chegaram as votações de sexta-feira".

Isto levou a uma reprimenda por parte do presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, que disse a Ascenso Simões que "a declaração de voto depois falará do ponto a que chegámos, mas na declaração oral não faz sentido falar nisso".

Também o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira anunciou a apresentação de uma declaração de voto "de três linhas sobre este voto", o que levou a uma nova irritação de Ferro Rodrigues que atirou que "o pormenor de ter três linhas é dispensável para a mesa e para os deputados".

No texto apresentado pelo PSD e pelo CDS pode ler-se que a seleção do clero venceu o campeonato da Europa "pela quinta vez" ao derrotar "a Bósnia-Herzegovina por 3-0, num surpreendente hat-trick do padre André Meireles".

O voto de congratulação fala ainda do padre Marco Gil, o capitão da seleção de futsal do clero, "conhecido entre os pares como o Cristiano Ronaldo da Seleção da Igreja".