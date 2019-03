Sérgio conversou com Militão após a confirmação da transferência para o Real Madrid

Sérgio Conceição conversou com Éder Militão, para perceber qual era o estado de espírito do central brasileiro, após a confirmação da transferência para o Real Madrid, que se efetivará no final da época.

A revelação foi feita, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, pelo próprio treinador do FC Porto, que garantiu que Militão está focado no clube atual, apesar dos 100 milhões de euros que o Real pagou por ele:

"Depois de vir a público essa situação, falei com o jogador. Se ele jogou depois disso, é porque senti que ele estava bem e comprometido. De outra forma, é impossível. Se não estivesse bem, não jogava. A mim diz-me pouco um jogador que esteja para ser vendido por 200 ou 300 milhões. O que me interessa é o seu momento e aquilo que faz nos treinos, pois só assim é que o clube tem sucesso e só assim é que um clube vai conseguir fazer uma venda fantástica no final da época. É dessa forma que nós trabalhamos e é assim que eu sou. As pessoas aceitam bem e, se assim não fosse, as coisas não teriam corrido bem."

Os malefícios e benefícios de ter jogadores nas seleções



O FC Porto teve nove jogadores ao serviço das respetivas seleções, durante as duas últimas semanas, o que impediu que Sérgio Conceição preparasse da melhor forma o jogo com o Braga. Esta é uma situação de que o treinador portista "não gosta muito, mas tem de compreender".

"O FC Porto é um clube de grandíssima dimensão, que dá vários jogadores para as grandes seleções, e não é fácil trabalhar. Não é a mesma coisa, quer queiramos quer não, trabalhar sem nove internacionais ou trabalhar com o grupo todo completo. Também temos de entender que os jogadores vão para as seleções com metodologias e mensagens completamente diferentes. Por momentos, a mudar o 'chip', é numa fração de segundo que se pode sofrer um golo", explicou.

Ainda assim, Sérgio não escondeu que "há sempre o lado positivo", como no caso de Alex Telles: "Ser internacional brasileiro é fantástico para o jogador e dá grande dimensão ao trabalho dele no FC Porto."

Há um jogador que não joga porque não está lesionado



O treinador do FC Porto aproveitou o tema das seleções para falar de Loum, revelando que o médio senegalês, contratado ao Moreirense, ainda não se estreou porque esteve durante bastante tempo lesionado.

"O Loum foi internacional pela primeira vez e teve prestação acima da média no seu país. Há muita gente que pergunta porque é que o Loum ainda não jogou. O Loum, uma semana de chegar aqui, esteve condicionado durante várias semanas e, fisicamente, não estava apto para dar o seu contributo à equipa. Amanhã [sábado], não pode ser utilizado, por causa do acordo em relação ao Braga", adiantou.

Sérgio fazia a antevisão da visita ao Estádio Municipal de Braga, marcada para sábado, às 15h30.