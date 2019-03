Detida mulher suspeita de burlas no valor de 50 mil euros através do OLX e MB Way

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 29 anos suspeita de ter lesado dezenas de pessoas através do OLX e do sistema de pagamento MBWAY.

De acordo com o comunicado, a alegada criminosa terá feito compras e levantamentos de dinheiro a rondar os 50 mil euros, num esquema que começou a utilizar em fevereiro de 2018.

"Após colocarem os artigos à venda no site OLX, os lesados receberam no seu telemóvel uma mensagem escrita de um suposto interessado, alegando que pretendia efetuar o pagamento através da aplicação MBWay. Desconhecendo o funcionamento da aplicação e convencidos de que se tratava de transações legítimas, os lesados ativaram o referido serviço seguindo instruções do defraudador, introduzindo o número de telemóvel e o código que lhes foi fornecido", descreve a PJ.

Os lesados não recebiam o valor solicitado pelo artigo que pretendiam vender e acabavam "por verificar a existência de diversos levantamentos em numerário e débitos em conta de valor bastante superior".

A mulher agora detida praticaria os crimes a partir de Setúbal e é suspeita da prática dos crimes de burla informática e associação criminosa.



SIBS recomenda práticas de segurança

Em comunicado enviado à Renascença, a SIBS, entidade gestora da rede multibanco e responsável pela plataforma MB WAY, esclarece que "as burlas ou fraudes com serviços legítimos e fidedignos, como é o caso do serviço MB WAY, são fundamentalmente um problema de segurança pública, pelo que a SIBS mantém uma relação estreita com as autoridades com vista a ajudar a prevenir e/ ou identificar estas atividades".

A SIBS garante que os seus serviços são disponibilizados "com a máxima segurança e que podem ser usados com toda a confiança", recordando a "a importância dos utilizadores se protegerem".

Na nota, a SIBS recorda ainda as seguintes medidas de segurança: