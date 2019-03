"Água mole em pedra dura tanto bate até que fura". A receita de Abel para derrotar o FC Porto

Abel Ferreira acredita no poder da perseverança. O treinador do Sporting de Braga recorre a um ditado para salientar que acredita que a sua equipa pode derrotar o FC Porto, pela primeira vez esta temporada.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da 27.ª jornada, Abel lembrou que "água mole em pedra dura tanto bate até que fura".

"Temos de aproveitar o momento certo na hora certa para nos anteciparmos ao adversário, prever e antecipar o que pode acontecer, mas sermos fiéis àquilo em que acreditamos. Ser uma equipa equilibrada com princípios bem definidos. Dentro dos recursos que temos, ser altamente competentes e nivelar a agressividade competitiva do adversário e disputar o resultado até ao fim. Vamos disputar este jogo para vencer, como todos os outros jogos até ao fim. Sabemos do desafio, mas também temos de aproveitar o facto de jogarmos em casa com os nossos adeptos", afirmou o técnico arsenalista.

Treinador pede que cada um dê o melhor que sabe



O que Abel pede aos seus jogadores "é a melhor versão de cada um": "Se estivermos na nossa melhor versão, estaremos mais próximos de vencer. Para sermos os melhores temos de defrontar os melhores."

Assim, o Braga vai "jogar do primeiro ao último segundo para vencer", mantendo sempre o equilíbrio, sem "lamentar que falta este ou aquele" jogador, num jogo que "é tão decisivo" para o Braga como para o Porto.

"Podem contar com o Braga, tem sido esse o nosso lema. Tem de ser 'step by step'. Na nossa ambição, igualamo-nos aos grandes de Portugal", enalteceu. "Vamos lutar pela posição que temos [terceiro lugar no campeonato]. Sabemos da valia do adversário, sabemos que poderemos ter de defender mais, mas estamos preparados", acrescentou.

Atacar as fraquezas e defender as forças com audácia



O Porto é uma equipa "altamente competitiva", além de "muito versátil", que "vale pelo seu coletivo". O objetivo do Braga é "perceber as forças e fraquezas do adversário e aproveitá-las", com "muita confiança".

"O Porto vive muito de bolas paradas, de transição, varia muito entre jogo entrelinhas e profundidade. É muito versátil. Temos de reduzir tempo e espaço ao adversário e, quando tivermos bola, ser audazes e tentar fazer golos, porque só assim poderemos derrotar este adversário", assumiu.

O jogo grande da jornada está marcado para sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga-FC Porto terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.