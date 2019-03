José Mota não teme regresso de lesão de Bruno Fernandes

José Mota, treinador do Desportivo de Chaves, não tem medo de uma eventual utilização de Bruno Fernandes, que tenta recuperar de lesão para jogar frente ao clube flaviense. Em conferência de imprensa, o novo técnico do Chaves diz que o Sporting é muito forte coletivamente, com ou sem o médio português:

"Enquanto treinador, preocupo-me com o Sporting e não com o Bruno Fernandes. Sabemos que eles continuam muito fortes, com ou sem ele. Têm muito boas indiviudualidades. Preparamo-nos para um Sporting muito forte, e faremos o que está ao nosso alcance".

O técnico do clube transmontano diz que a partida contra o Sporting, em casa, pode ser decisiva na luta pela manutenção. "Todos os jogos são importantes. Agora o mais importante é o Sporting e acredito que seja um jogo de extrema importância para os dois clubes. O Chaves precisa de pontos para sair desta posição, e temos o jogo preparado ao pormenor, para que os jogadores conheçam muito bem o adversário e também se identifiquem com o que pretendemos".

Mota, que se estreou no banco de suplentes do Chaves com uma vitória frente ao Desportivo das Aves, quer utilizar o favoritismo anunciado do Sporting a seu favor: "Eles são uma equipa muito forte, com ambições diferentes das nossas, mas por isso mesmo é que é um jogo em que temos muito a ganhar".

O Chaves-Sporting está marcado para sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.