Bas Dost lesiona-se e é dúvida para a deslocação a Chaves

Bas Dost está em dúvida para o jogo em Chaves. O avançado holandês, um dos principais jogadores do Sporting, lesionou-se e poderá ser baixa de última hora para o jogo da 27ª jornada da I Liga.

O departamento de comunicação do clube leonino confirmou que Bas Dost sofreu uma contusão no joelho direito, mas o treinador Marcel Keizer garante que o avançado, apesar da lesão, "quer ir a jogo":

"Ele está a treinar ao mais alto nível e a tentar de tudo para ficar pronto para jogar. A confiança dele está no máximo e quer ir a jogo já no sábado", disse.

Esta temporada, o goleador de 29 anos leva 21 tentos certeiros em 31 jogos disputados. Ainda assim, Bas Dost atravessa um momento menos positivo, com apenas dois golos marcados nos últimos oito jogos.

Bas Dost junta-se a uma longa lista de lesionados no plantel do Sporting. Bruno Fernandes, em dúvida para o jogo, Diaby, Battaglia e Ilori figuram também no boletim clínico do Sporting.