Sérgio Conceição quer fazer do Braga uma marioneta

Sérgio Conceição é treinador de futebol, no entanto, frente ao Braga, na jornada 27 do campeonato, quer ser marionetista. O treinador do FC Porto quer ver a sua equipa a levar o Braga pelos caminhos que pretende.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio perspetivou "um bom jogo de futebol", entre "duas equipas que lutam pelo mesmo objetivo", com "todos os ingredientes para ser um bom espetáculo".

"Somos nós, como FC Porto, que temos que levar o Braga a fazer aquilo que queremos. A execução do plano do Braga terá muito daquilo que nós fizermos no jogo. O Braga teve duas posturas diferentes nos dois jogos que já tivemos, mas somos nós que devemos encaminhar o jogo para onde nós quisermos", afirmou o técnico portista.

Vantagens para uns, boas novas para outros



Sérgio não tem dúvidas de que o Braga vai querer ganhar o jogo, também pela possibilidade de ser campeão, pelo que espera defrontar uma equipa "forte, com excelentes individualidades", com, talvez, "um dos melhores plantéis dos últimos anos, em equilíbrio e soluções". O técnico portista considera que o facto de o Braga ter tido poucos jogadores chamados para as respetivas seleções beneficiará o Braga, pois Abel "teve estas duas semanas para preparar o jogo da melhor forma".

Ainda assim, o treinador do FC Porto regozijou com o facto de ter "o grupo praticamente completo", o que ajuda para "dar uma resposta nesta reta final de dois meses com densidade competitiva acima da média".



Independentemente dos fatores extermos, Sérgio Conceição tem um desejo para este jogo: "Que o FC Porto seja melhor e consiga os três pontos nesta importante caminhada da fase final, em que há menos espaço para se errar e estamos conscientes disso. Não é que uns jogos sejam mais importantes que outros, mas têm pesos diferentes."

O jogo grande da jornada está marcado para sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de Braga. O Sporting de Braga-FC Porto terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.