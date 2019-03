Keizer mantém em aberto a disponibilidade de Bruno Fernandes

Marcel Keizer, treinador do Sporting, manteve o véu em relação à possível utilização de Bruno Fernandes na partida em Chaves, no sábado. O médio leonino foi dispensado da seleção nacional devido a uma lesão muscular na coxa, contraída na última partida do campeonato contra o Santa Clara. Keizer diz que a sua disponibilidade vai ficar em aberto até à hora da partida:

"O Bruno Fernandes treinou com o grupo, mas com algumas limitações. A decisão vai ficar para amanhã, e não vou revelar o onze inicial, como é habitual", disse.

Depois da paragem para os compromissos internacionais, Keizer garante que o plantel do Sporting está "pronto e ansioso para voltar à competição", mas espera um adversário complicado em Chaves, uma equipa que precisa de lutar por pontos para fugir à zona de despromoção:

"O Chaves precisa de lutar para continuar a lutar para continuar na Liga. É um jogo de grande energia para eles, e vai ser difícil para nós. Precisamos de ter a mesma energia que eles e jogar um bom futebol para vencer o jogo", disse.

O técnico holandês garante que a equipa ainda não deitou a toalha ao chão em relação aos objetivos desta temporada, e vai lutar para vencer todos os jogos até ao fim da época. Sporting segue na Taça de Portugal e ocupa o quarto lugar da I Liga, com 55 pontos, a oito dos líderes Benfica e FC Porto:

"Quando jogamos do Sporting, queremos sempre vencer. Jogamos por pontos importantes, como o Chaves. Vamos lutar por tudo o que sobra e com toda a energia que temos.

Plata "precisa de tempo de adaptação"

Keizer falou ainda sobre Gonzalo Plata, extremo equatoriano de 18 anos, que chegou a Alvalade no mercado de janeiro, e Joelson Fernandes, avançado de 16 anos que tem integrado algumas sessões de treino da equipa principal:

"O Gonzalo acabou de chegar. Precisa de ficar num bom nível físico, e perceber o nosso sistema na posição que joga. Aí terá oportunidade, como os outros, mas temos de lhe dar tempo. O Joelson ainda é muito novo e não pode jogar no campeonato".

O Chaves-Sporting está marcado para sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.