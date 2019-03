"Herrera tem quatro ou cinco propostas importantes", garante presidente do Pachuca

Jesús Martínez, presidente do Pachuca, garante que Hector Herrera tem "quatro ou cinco propostas muito importantes" para deixar o FC Porto. Em declarações à imprensa mexicana, o presidente do antigo clube do médio diz que ficaria muito feliz se Herrera fosse para Espanha ou Itália:

"Estou em constante contacto com o Herrera, falámos cinco vezes este mês. A verdade é que tem quatro ou cinco propostas importantes. Qual é que gostaria mais? Quero que vá para uma equipa de renome, em Espanha ou Itália, mas sei que também tem uma proposta muito importante de França", diz.

Apesar de saber das propostas, Jesús garante que Herrera ainda não tomou uma decisão, e reitera o sonho de o ver rumar ao Atlético de Madrid, pela amizade pessoal com o presidente dos "colchoneros": "Adoraria vê-lo no Atlético. O presidente do Atlético de Madrid é um grande amigo meu, e já lhe apresentei o Herrera. A decisão é dele, e ainda não está tomada".

Na quinta-feira, Marco Garcés, diretor desportivo do clube, lamentou Herrera sair a custo-zero do FC Porto, devido à percentagem de uma futura venda que o Pachuca reservava. Jesús Martínez tem uma perspetiva diferente: "O que mais me preocupa não é o dinheiro. Quero que o Herrera esteja feliz seja para onde for. E por isso é que temos conversado e o temos apoiado".

Héctor Herrera chegou ao FC Porto em 2013, e termina o atual vínculo em junho.