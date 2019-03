Sérgio Conceição sobre Corona: "Não sou guionista de nenhuma novela mexicana"

Sérgio Conceição defendeu o departamento clínico do FC Porto, que tinha sido acusado de mentir pelo selecionador do México em relação à lesão de Corona, que impediu o extremo de representar a sua seleção.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do FC Porto revelou que Corona "está melhor" e "está próximo" da recuperação total, embora não tenha adiantado se o mexicano vai defrontar o Sporting Braga. Sérgio aproveitou para responder às acusações Tata Martino.

"O que é importante é perceber o que o departamento médico me vai dizer. A credibilidade do departamento médico do FC Porto é grande. É dos melhores departamentos médicos do mundo", sublinhou o técnico portista, para quem, para além disso, "não há mais nada a comentar". "Até porque eu não sou guionista de nenhuma novela mexicana", atirou.

Para Sérgio Conceição, a utilização de Corona depende da resposta do departamento médico e do jogador. "Por vezes, o departamento médico tem uma opinião e acha que não há risco na utilização do jogador e o jogador não se sente confortável para jogar. Quanto as duas opiniões forem positivas, a partir daí é opção para o jogo e decide-se se joga, se fica no banco ou se vai para a bancada. É só isto", sublinhou.

Sérgio fazia a antevisão da visita ao Estádio Municipal de Braga, marcada para sábado, às 15h30. O Sporting de Braga-FC Porto tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.