Federer garante lugar nas meias-finais do Masters 1000 de Miami

Roger Federer garantiu, na madrugada desta sexta-feira, a presença nas meias-finais do Masters 1000 de Miami, ao derrotar, nos "quartos", o sul-africano Kevin Anderson, que tinha eliminado o português João Sousa.

O tenista suíço, número cinco do mundo, precisou apenas de 1h25 para se impor, com um "pneu" à mistura, a Kevin Anderson, sétimo do "ranking" da ATP, em dois "sets", pelos parciais de 6-0 e 6-4.

Nas meias-finais, Federer vai defrontar o canadiano Denis Shapovalov, número 23 da hierarquia mundial, que superou o norte-americano Frances Tiafoe. Este será um duelo inédito entre duas gerações: Federer, de 37 anos, e Shapovalov, de 19, nunca se enfrentaram.

Federer procura conquistar o quarto título em Miami e o 101.º da carreira, num contexto ideal: os números um, três e quatro do mundo - Novak Djokovic, Alexander Zverev e Dominic Thiem - já foram eliminados. O número dois, Rafael Nadal, nem sequer participou, devido a lesão.



A outra vaga na final do Open de Miami será disputada pelo norte-americano John Isner e pelo canadiano Felix Auger Aliassime.