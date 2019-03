Légia de Varsóvia interessado em Miguel Crespo

O Légia de Varsóvia, da Polónia, está interessado em contratar Miguel Crespo ao Sporting de Braga, segundo apurou Bola Branca.

O médio português, de 22 anos, é titular indiscutível na equipa B e está em final de contrato, mas há um processo de renovação em curso.

Contudo, o Légia tem bons argumentos: é treinado pelo português Sá Pinto e seria uma oportunidade para Miguel Crespo jogar num primeiro escalão, visto que ele ainda não se estreou pela equipa A do Braga.

Miguel Crespo cumpre a segunda temporada como jogador do Braga, embora ainda só tenha atuado pela equipa B. Esta época, leva um golo em 25 jogos. Foi descoberto, no verão de 2016, no Merelinense, do Campeonato Portugal, que por sua vez o contratara ao Neves, da mesma competição. Natural de Lyon, mas em Portugal desde muito cedo, Crespo chegou, ainda, a passar pela formação do FC Porto e do Feirense.