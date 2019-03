Alan Ruiz gosta de ver o Sporting de Keizer jogar

Alan Ruiz gosta de ver o Sporting de Marcel Keizer a jogar. O avançado argentino, emprestado pelos leões aos Aldosivi, do seu país natal, revela que se tem mantido a par dos jogos do clube que detém o seu passe.

"Falo sempre com os meus companheiros do Sporting. E vejo sempre os jogos deles. Gosto de como o Sporting está a jogar", refere Alan Ruiz, em entrevista ao jornal "Record".

Apesar do gosto pelo novo estilo de jogo dos leõoes, Alan Ruiz revela que "ninguém do Sporting ainda falou" com ele para voltar. De qualquer forma, o argentino está feliz no Aldosivi e não prevê regressar a Alvalade.

"O meu passe é do Sporting, mas assinei com o Aldosivi até junho. Depois verei onde vou continuar a minha carreira. Vou analisar isso quando chegar esse momento. A verdade é que, aqui, estou muito bem e contente", frisou o avançado.