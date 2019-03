Hoquista do CF Carvalheiro arrisca perder a visão

Sandro Freitas, jogador de hóquei em patins do CF Carvalheiro, da Madeira, está em risco de perder a visão no olho esquerdo, segundo conta o jornal "Record", na edição desta sexta-feira.

O hoquista, de 33 anos, diz que foi agredido por um adversário do Cube Académico da Feira, Tibério Carvalho, num jogo relativo ao campeonato da 3.ª Divisão, Zona Norte B.

"A bola não sobe assim tão alto para justificar chegar com o 'stick' à minha cara, que é uma zona proibida no hóquei. Os meus colegas dizem que foi agressão", afirmou Sandro Freitas ao "Record". O hoquista quer ver as imagens televisivas, para poder "decidir o que fazer".

Enquanto isso, procura soluções para o problema na vista esquerda fora da Madeira: "Tenho uma hemorragia interna. Não podem garantir se voltarei a ver. Em Coimbra, há um médico que dizem ser o melhor na área, mas nem sequer posso pensar em viajar nos próximos dias."

Sandro Freitas revela que, embora tenha dito aos colegas "que não foi de propósito", sabe que Tibério Carvalho "tem fama de ser agressivo". O hoquista não recebeu qualquer telefonema, nem está "à espera sequer de um pedido de desculpas" do adversário que o terá agredido.